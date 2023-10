POL-NB: Zeugenaufruf nach einem Einbruch

Neubrandenburg (ots) -



Bereits im Zeitraum vom 06.10.2023 um 14:30 Uhr bis zum 07.10.2023 um 16:00 Uhr kam es im Malchiner Amselweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.



Durch den Einstieg der unbekannten Täter über ein Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR, die Höhe des entstandenen Stehschadens wird gegenwärtig noch ermittelt.



Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen bittet die Polizei, Beobachtungen zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Vorfeld oder während der Tatzeit mitzuteilen. Hinweise werden beim Polizeirevier Malchin unter 03994-2310, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell