POL-SN: Alkoholisierter Radfahrer mit gestohlenem Rad unterwegs

Schwerin (ots) -



Ein 40-jähriger Radfahrer fiel am gestrigen Abend gegen 20.30 Uhr einem Zeugen auf Grund seiner unsicheren Fahrweise auf, so dass die Polizei gerufen wurde.



Der Radfahrer war im Stadtteil Neu-Zippendorf unterwegs und wurde von den Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin an der Hamburger Allee angetroffen.



Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Deutsche stark alkoholisiert war; ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Es wurde daher die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann erforderlich.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass das benutzte Fahrrad mutmaßlich gestohlen worden war. Des Weiteren hatte der Mann Betäubungsmittelt bei sich.



Fahrrad und Drogen wurden von der Polizei sichergestellt; auf den Tatverdächtigen warten nun Strafverfahren, die durch das Kriminalkommissariat Schwerin bearbeitet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell