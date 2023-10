POL-SN: Täter greifen Gebrauchtwagenhandel an

Schwerin (ots) -



In der zurückliegenden Nacht verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers und verursachten dort Sachschäden.

Der Vorfall ereignete sich in Schwerin Wüstmark in der Werkstraße. Gewaltsam öffneten der oder die Täter zunächst den Zaun, der das Gelände vor Unbefugten sichern soll. Im weiteren Verlauf wurde die Eingangstür des Firmengebäudes beschädigt, so dass die Täter in die Räumlichkeiten gelangten. Der bisher ermittelte Stehlschaden ist im Vergleich zum verursachten Sachschaden in Höhe von 3.000EUR gering. Die Polizei hat am Tatort erste Spuren gesichert und brachte einen Fährtenhund zum Einsatz. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Werkstraße können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell