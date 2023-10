POL-LWL: Elektroroller-Fahrer war stark alkoholisiert

Zarrentin (ots) -



Einen stark alkoholisierter E-Roller-Fahrer hat die Polizei am frühen Donnerstagabend in Zarrentin kontrolliert. Dabei stellte die Polizei beim 34-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,17 Promille fest. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass sein Elektroroller nicht versichert war. Die Polizei brachte den 34-Jährigen anschließend zur Blutprobenentnahme und erstattete Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.



