POL-NB: Brand in einem Wohnhaus für Studenten auf dem Gelände der Hochschule Stralsund

Am 19.10.2023 um 20:53 Uhr wurde der Polizei über die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen, der Brand eines Gästewohnhauses in Stralsund, Zur Schwedenschanze bekannt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Haus im mittleren Bereich bereits in voller Ausdehnung. Die Hausbewohner, 12 Studenten aus der Ukraine und Indien, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und das Wohnhaus selbständig verlassen. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brach das Feuer im 1. Obergeschoss im Mittelteil der Anlage auf dem Gelände der Hochschule aus.Insgesamt kamen 41 Kameraden der Berufsfeuerwehr Stralsund und der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund zum Einsatz. Durch den schnellen Löscheinsatz konnte das Abbrennen des gesamten Gebäudes verhindert werden. Am Wohnhaus entstand ein Sachschaden von mindestens 250.000 EUR. Den betroffenen Studenten, im Alter von 18 bis 27 Jahren, wurden andere Unterkünfte zugewiesen.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.Hierbei ist zu klären, ob ein technischer Defekt oder eine fahrlässige Brandstiftung vorliegt. Ein Brandursachenermittler wurde bereits bei der Staatsanwaltschaft angefordert und wird am 20.10.2023 am Tage zum Einsatz kommen. Die Ermittlungen dauern an.



