POL-HRO: Dachstuhlbrand einer Doppelhaushälfte in Rostock-Dierkow

Rostock (ots) -



In der Nacht vom 19.10.2023 auf den 20.10.2023 kam es im

Ludwig-Feuerbach-Weg in Rostock-Dierkow gegen 23.20 Uhr zum Brand

eines Dachstuhles einer Doppelhaushälfte.



Nachdem es gegen 23:15 Uhr zu einem Stromausfall im Wohnhaus kam,

bemerkte der Hauseigentümer einen Lichtschein in der Lucke zum

Dachboden. Als er diese öffnete, stellte er den Brand fest und

alarmierte die Feuerwehr.



Durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr Rostock konnte der Brand

zügig gelöscht werden, Personen wurden glücklicherweise nicht

verletzt. Der Sachschaden wird auf 60.000,- EUR geschätzt. Die

betroffene Doppelhaushälfte ist derzeit nicht bewohnbar.



Nach jetzigen Erkenntnissen deutet alles auf einen technischen Defekt

als Brandursache hin. Weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen, wie

auch der Einsatz eines Brandursachenermittlers, wurden eingeleitet.





Paul Soltow

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Rostock-Dierkow





verantwortlich:

Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell