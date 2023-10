POL-SN: Polizei bittet nach Auseinandersetzung um Zeugenhinweise

Schwerin (ots) -



Nachdem am gestrigen Abend ein Mann körperlich angegriffen und in Folge dessen im Krankenhaus behandelt werden musste, sucht die Polizei nun weitere Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18:50 Uhr in der Hamburger Allee. Den ersten Erkenntnissen nach kam es zwischen zwei beteiligten Männern in einem Lebensmittelgeschäft zunächst zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf griff der bisher unbekannte Täter das Opfer mit einem Reizstoffsprühgerät an. Der 45-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, die medizinisch behandelt werden mussten. Die Schweriner Polizei hat im Rahmen der Strafanzeigenaufnahme vor Ort Spuren gesichert, die nun im weiteren Ermittlungsverfahren auszuwerten sind. Zusätzlich bittet das Kriminalkommissariat Schwerin um Angaben von Zeugen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zu den beteiligten Personen machen? Hinweise zur Tat oder zu den Tatbeteiligten nimmt die Polizei telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen entgegen.

Bei dem Geschädigten handelt es sich um eine männliche Person mit russischer Staatsangehörigkeit.



