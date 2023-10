POL-HST: Aufmerksamer Zeuge deckt mutmaßliche Trunkenheitsfahrt mit anschließender Unfallflucht auf

Sellin (ots) -



Am frühen Donnerstagmorgen, dem 19.10.2023, meldete sich ein

aufmerksamer Zeuge beim Notruf der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg und teilte einen stark beschädigten

Pkw auf einem Selliner Parkplatz mit, der mit geöffneten Türen

zurückgelassen wurde. Aus dem Pkw ragte eine Eisenstange heraus,

weshalb umgehend die Beamten des Sassnitzer Polizeirevieres zur

Aufklärung des Sachverhaltes nach Sellin zum Einsatz gebracht wurden.

Auf den mutmaßlichen Fahrer mussten die Polizeibeamten nicht lange

warten. Dieser erschien gegen 08:00 Uhr selbst vor Ort und wies nach

einer Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,79 Promille auf.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 54-jährige Fahrer

des Pkw VW gegen 02:00 Uhr die Südstrandpromenade aus Sellin heraus,

als er bei starkem Gefälle offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug

verlor und mit einem Straßengeländer kollidierte. Das Metallgeländer

verkeilte sich im Motorraum des Pkw, infolgedessen der 54-Jährige

nach rechts von der Fahrbahn abkam und rund fünf Meter vor einem

dortigen Imbiss zum Stehen kam. Im Anschluss entfernte sich der aus

Berlin stammende Deutsche unerlaubt vom Unfallort.



Zum Zwecke der Beweismittelsicherung wurde bei dem Berliner eine

doppelte Blutprobenentnahme angeordnet, die später durch einen Arzt

erfolgte. Aktuellen Erkenntnissen zufolge blieb der Berliner bei

diesem Verkehrsunfall unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher

Totalschaden. Zusammen mit dem beschädigten Geländer wird der

entstandene Gesamtschaden gegenwärtig auf rund 6.500 Euro geschätzt.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein

Strafverfahren eingeleitet.



