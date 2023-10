POL-NB: Diebesserie reißt nicht ab

Neubrandenburg (ots) -



Am Morgen des 19.10.2023 musste ein Bewohner der Straße am Wasserturm in Stavenhagen den nächtlichen Diebstahl seines PKW feststellen.



Der schwarze VW Multivan, welcher vor dem Wohngebäude an der Straße geparkt war, ist durch unbekannte Täter im Zeitraum vom 18.10.2023 um 17:00 Uhr bis um 06:30 Uhr am Folgetag entwendet worden.



Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 18.000EUR.



Nach der Entwendung von zwei Audis sowie dem versuchten Diebstahl eines Mercedes handelt es sich somit um die vierte Tat innerhalb der letzten 12 Tage im Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte. Trotz der vermehrten Beachtung im Rahmen der nächtlichen Streifentätigkeit bleiben die Angriffe auf Kraftfahrzeuge somit ein gegenwärtiger Kriminalitätsschwerpunkt.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell