POL-HST: Vorsicht - scheinbar harmlose Urlaubsposts können Einbrechern als Signal für Ihre Abwesenheit dienen

Landkreis Vorpommern-Rügen/Bergen auf Rügen



Am Mittwochvormittag, dem 18.10.2023, erhielt die Polizei Kenntnis

darüber, dass bislang unbekannte Täter augenscheinlich gewaltsam in

ein Wohnhaus im Bergener Wasserberg eingebrochen sind und daraus

Wertgegenstände im unteren fünfstelligen Bereich entwendeten. Dabei

entstand zudem Sachschaden, der gegenwärtig auf rund 2.000 Euro

geschätzt wird.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei drangen die

Täter im Zeitraum vom 17.10.2023, 18:00 Uhr bis zum darauffolgenden

Morgen unbefugt ein und durchwühlten das Haus u.a. auf der Suche nach

Bargeld, während sich der Eigentümer im Urlaub befand. Dieser wurde

durch seinen Nachbarn darauf aufmerksam gemacht, dass das Fenster

offenstehe, weshalb der 58-jährige Deutsche einen Einbruch vermutete,

welcher durch die Polizei ersten Erkenntnissen zufolge auch bestätigt

werden musste. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem

Zusammenhang aufgenommen, Spuren gesichert, die im Weiteren noch

ausgewertet werden müssen und prüft zudem mögliche Zusammenhänge zu

weiteren Einbrüchen im Bereich des Landkreises Vorpommern-Rügen.



So zeigt eine vorläufige polizeiliche Recherche vom 01.07.2023 bis

heute, dass sich im hiesigen Landkreis mehr als 50 Einbrüche und

Versuche ereigneten, zu denen die Kriminalpolizei im Zusammenwirken

mit der Stralsunder Staatsanwaltschaft strafrechtliche Ermittlungen

führt. In einigen Sachverhalten befanden sich die Wohnungsbesitzer

zum Tatgeschehen ebenfalls im Urlaub. Dabei muss die Polizei auch

immer mal wieder feststellen, dass die Geschädigten ihren

Urlaubsaufenthalt aktuell in sozialen Netzwerken verbreiten. Ob und

inwieweit die Abwesenheit der Eigentümer den Tätern auch immer über

soziale Netzwerke bekannt war, ist Bestandteil der Ermittlungen, kann

jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht ausgeschlossen werden.

Denn klar ist, dass Kriminelle ebenfalls das Internet nutzen, um

potentielle Opfer auszuspähen. So ereigneten sich zuletzt auch zwei

Einbrüche in Einfamilienhäuser im Bereich Steinhagen, zu denen die

Polizei einen Zeugenaufruf veröffentlichte.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5615682



Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang zum Schutz vor

Kriminellen:



- Lassen Sie Ihr Haus/Wohnung während Ihrer Abwesenheit nicht

unbewohnt erscheinen. Bitten Sie Ihren Nachbarn/Angehörige oder

Freunde darum, sich regelmäßig vom ordnungsgemäßen Zustand Ihres

Hauses/Wohnung zu überzeugen und lassen Sie von ihnen den Briefkasten

regelmäßig leeren.



- Nutzen Sie ggf. Zeitschaltuhren mit Beleuchtung und täuschen Sie

damit Anwesenheit vor. Auch elektronische Rollläden verfügen häufig

über die Möglichkeit, eine Zeitsteuerung zu programmieren.



- Hinterlassen Sie keine Abwesenheitsnachrichten auf Ihrem

Anrufbeantworter.



- Geben Sie auch auf sozialen Netzwerken keine aktuellen Hinweise auf

Ihre Abwesenheit. Posten Sie Ihren Urlaubsaufenthalt stattdessen,

wenn Sie wieder zuhause sind. Alternativ sollten Sie Ihre

Urlaubsfreuden nur für einen eingeschränkten Kreis sichtbar machen.



Weitere Sicherheitshinweise zum Schutz vor Einbrechern erfahren Sie

auch auf der Internetpräsenz K-EINBRUCH.de oder lassen Sie sich

alternativ am 29.10.2023 zum "Tag des Einbruchschutzes", in der Zeit

von 09:30-15:00 Uhr, in der Polizeiinspektion Stralsund,

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, Frankendamm 21 in Stralsund

kostenlos beraten. Weitere Details zu dieser Präventionsveranstaltung

finden Sie unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5628292.



Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeiinspektion Stralsund

Frankendamm 21

18439 Stralsund



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





