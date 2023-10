POL-LWL: Mobile Geschwindigkeitsmessanlage zwischen Parchim und Spornitz mit Farbe beschmiert

Parchim (ots) -



Auf der B 191 zwischen Parchim und Spornitz haben unbekannte Täter eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage (sogenannter Blitzer-Anhänger) mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Vorfall wurde der Polizei am Donnerstagmorgen gemeldet. Durch die Farbschmiererei war die Funktionstüchtigkeit des Gerätes nicht mehr gegeben. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.



