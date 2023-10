Presseeinladung: Innenminister begrüßt offiziell den neuen Leiter der Schule für Brand- und Katastrophenschutz

Landesinnenminister Christian Pegel wird am Montag offiziell den neuen Leiter der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz (LSBK) in Malchow in sein neues Amt einführen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 23. Oktober 2023, 14 Uhr

Ort: Landesschule für Brand- und

Katastrophenschutz MV,

Strandstraße 12, 17213 Malchow

An diesem Tag wird auch Dr. Christoph Eicher in sein neues Amt als stellvertretender Schulleiter offiziell vorgestellt.