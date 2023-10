POL-LWL: PKW prallte gegen Traktor - hoher Sachschaden

Boizenburg (ots) -



Bei einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Traktor entstand am Mittwochabend auf der B 195 bei Teldau ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Ein PKW war kurz vor 19 Uhr auf einen vorausfahrenden Traktor mit Anhänger aufgefahren. Den Aussagen des Autofahrers zufolge, soll das Rücklicht des Traktorgespanns defekt gewesen sein, sodass er das vorausfahrende Tranktorgespann nicht rechtzeitig erkennen konnte. Der PKW wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.



