POL-LWL: Fußgängerin von PKW erfasst und schwer verletzt

In Hagenow ist am Mittwoch eine Fußgängerin beim Überqueren der Straße von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich an einer Fußgängerampel in der Robert-Stock-Straße. Die 22-jährige Fußgängerin erlitt dabei Kopf-und Beinverletzungen und kam anschließend in ein Krankenhaus. Am PKW, an dessen Steuer ein 67-jähriger Mann saß, entstand Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Straße an der Unfallstelle für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Gegen den Autofahrer ist Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet worden.



