Presseeinladung: Minister Pegel testet Online-Angebot einer Greifswalder Physiotherapie

Digitalisierungsminister Christian Pegel testet Morgen digital das aus Digitrans-Mitteln geförderte Angebot der Achilles Physiotherapie Greifswald.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, an der Online-Vorstellung teilzunehmen.

Termin: Freitag, 20. Oktober 2023, 14 Uhr

Wir bitten um vorherige Anmeldung bis Freitag 10 Uhr per E-Mail an presse@im.mv-regierung.de. Im Anschluss erhalten Sie die entsprechenden Zugangsdaten.

Mit gut zehn Millionen Euro hat die Landesregierung seit Start des Förderprogramms zur digitalen Transformation Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, kurz „Digitrans“, unterstützt.

Die Praxis der Achilles Physiotherapie erhielt eine Fördersumme in Höhe von rund 9000 Euro. Damit wurde u.a. ein Online Coaching-Programm entwickelt, in dem die Teilnehmer alle Informationen für ihre Gesundheit mit einem eigenen App-Zugang von überall abrufen können. Dies ermöglicht es den Patienten, in wöchentlichen Live Coachings Fragen zur richtigen Durchführung der Übungen oder zu aufgetretenen Problemen zu stellen. Darüber hinaus hat das Unternehmen alle bisher manuell oder handschriftlich geführten Vorgänge digitalisiert sowie ein CRM-System implementiert, wodurch die Patientenakten digital für die Mitarbeiter vernetzt und abrufbar sind.