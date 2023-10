POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B 105

Rostock (ots) -



Am 18.10.2023 kam es gegen 16:22 Uhr im Bereich der B105 zwischen den Ortschaften Bentwisch und Mönchhagen auf Höhe des Abzweigs Häschendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 39-jährige PKW-Fahrer übersah nach ersten Erkenntnissen den weiter vor ihm fahrenden 28-jährigen Motorradfahrer, welcher im Begriff war nach links abzubiegen. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels eingeflogenen Rettungshubschraubers in das Uniklinikum Rostock verbracht. Der PKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in das Südstadtklinikum transportiert. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die B105 zudem durch eine Fachfirma gereinigt werden. Die B105 war während der Unfallaufnahme ca. 2,5h gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 20000EUR. Die weiteren Ermittlungen wurden eingeleitet.



Max Weiße

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Sanitz

Tessiner Str. 17

18190 Sanitz

Tel.: 038209 - 440



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell