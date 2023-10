POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Handtaschenraub

Schwerin (ots) -



Nachdem es am gestrigen Abend zum Raub einer Handtasche gekommen war, sucht die Schweriner Polizei nun nach Zeugen:



Gegen 20.30 Uhr war eine 21-jährige Schwerinerin zu Fuß im Bereich des Pfades vom Einkaufscenter Am Grünen Tal in Richtung Neu-Zippendorf unterwegs. Hier begegnete sie einem unbekannten Täter, der ihr gewaltsam die Handtasche entriss und anschließend in Richtung Hamburger Allee flüchtete. Die Deutsche blieb durch den Angriff unverletzt und rief die Polizei.



Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum Erfolg, allerdings konnte die Handtasche später unweit des Tatortes aufgefunden und sichergestellt werden.



Aus der Tasche fehlten persönliche Gegenstände der jungen Frau.



Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm groß, braune Augen, zur Tatzeit vermummt mit Tuch vor dem Gesicht, dunkel/ schwarz gekleidet.



Wer sachdienliche Hinweise zum Täter machen kann oder sonstige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache mit der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.



