POL-HRO: Polizeieinsatz im Rostocker Nordosten

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es am gestrigen Dienstagnachmittag im Rostocker Nordosten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen war.



Der Vorfall ereignete sich gegen 13:50 Uhr in der Hinrichsdorfer Straße. Nach ersten Erkenntnissen sollen die drei syrischen Geschädigten, nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, durch eine weitere Personengruppe mit einem Küchenmesser und einer Machete attackiert worden sein. Zudem soll einer der Tatverdächtigen einen waffenähnlichen Gegenstand mitgeführt haben.

Anschließend flüchteten die vier Männer und eine Frau in unbekannte Richtung.



Die Geschädigten wurden durch die Angriffe leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.



Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell