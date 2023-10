POL-NB: Unfall zwischen Rettungswagen und E-Roller mit einer leicht verletzten Person

Neubrandenburg (ots) -



Am Nachmittag des 17.10.2023 kam es auf der Röbeler Chaussee in Waren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug des Rettungsdienstes sowie einem E-Roller, bei Welchem der Führer des Kraftrades leicht verletzt wurde.



Gegen 15:15 Uhr befuhr der Rettungsdienst unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Mozartstraße und wollte dabei eine auf Rot stehende Ampel an der Kreuzung zur Walther-Rathenau-Straße überfahren. Zeitgleich überquerte der 23-jährige Mofafahrer bei grünem Lichtzeichen die Straße und bemerkte dabei nicht den sich mit Blaulicht und Martinshorn nähernden Rettungswagen, sodass es auf der Kreuzung zu einem Zusammenstoß kam.



Der infolge von Kollision und Sturz leichtverletzte Mann wurde vor Ort ambulant behandelt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 500EUR.



Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen zum Unfallhergang ist unter anderem, warum der Fahrer des E-Rollers den herannahenden Krankenwagen nicht vernahm.



