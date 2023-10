POL-LWL: Polizei fahndet mit Foto nach Geldkartenbetrügern aus Ludwigslust

Details anzeigen Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen? Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen?

Die Kriminalpolizei fahndet jetzt mit Fotos nach zwei Betrügern, die Anfang November letzten Jahres mit einer gestohlenen Geldkarte Bargeld von einem Geldautomaten abgehoben haben. Die Geldkarte wurde einer seinerzeit 80-jährigen Frau beim Einkaufen in einem Ludwigsluster Discountmarkt unbemerkt aus der Handtasche entwendet. Noch bevor das Opfer die Geldkarte bei der Hausbank sperren ließ, hatten die Täter damit bereits 1.000 Euro von einem Geldautomaten in Ludwigslust abgehoben. Dabei hat eine Überwachungskamera die Tatverdächtigen im Bild festgehalten und Fotos von ihnen angefertigt (in einem Fall ohne Maske). Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten bislang nicht zur Ergreifung der Betrüger, sodass sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet. Wer Hinweise zu den auf den Fotos abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) in Verbindung setzen.



