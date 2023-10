POL-LWL: Zigarettenautomat im Wald entdeckt

Boizenburg (ots) -



In einem Waldstück bei Teldau hat die Polizei am Dienstag einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten sichergestellt. Ein Spaziergänger hatte den Automat zuvor entdeckt und die Polizei informiert. Offensichtlich haben die Täter Bargeld und Zigaretten aus dem Gerät gestohlen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch unklar, dürfte sich nach ersten Schätzungen jedoch auf mehrere Tausend Euro belaufen. Wie sich herausstellte, stammte der Automat aus der Ortschaft Teldau, wo er ursprünglich durch eine Betreiberfirma aufgestellt worden war. Dem Spurenaufkommen zufolge haben die Täter zunächst die Standfüße des Automaten durchtrennt und ihn dann in das Waldstück gebracht, in dem er später gefunden wurde. Die Tat hat sich ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag ereignet. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.



