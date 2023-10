POL-HST: Flüchtiger Fahrer nach mutmaßlichem Unfall in Stralsund gesucht

Stralsund (ots) -



Am Dienstag, dem 17.10.2023 gegen 19:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es auf Höhe des Ostseecenters in Stralsund gegen 18:00 Uhr zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen sein soll, in dessen Folge sich der Radfahrer schwer verletzte und mittels Rettungsdienstes ins Krankenhaus gebracht wurde.



Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 41-jährige deutsche Radfahrer auf dem Radweg Rostocker Chaussee in Richtung Bundesstraße 105. Aus dieser Richtung soll ein unbekannter Pkw entgegengekommen und in die Straße Am Feldrain eingebogen sein. Augenscheinlich wurde der Radfahrer im Weiteren übersehen. Der Pkw fuhr weiter. Ein Atemalkoholtest bei dem Radfahrer ergab, 2,44 Promille und zog eine Blutprobenentnahme nach sich. Es wurden Anzeigen aufgenommen wegen des Verdachts der Fahrerflucht und gesondert wegen Trunkenheit im Verkehr.



Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer kann Angaben zur Situation vor oder während des Unfalls machen? Wer hat den Radfahrer oder womöglich den unbekannten Pkw gesehen? Es sollen zwei weitere Radfahrer vor Ort gewesen sein - diese werden als Zeugen ebenfalls gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Stralsund unter 03831 28900, oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell