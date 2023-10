POL-NB: Fahrzeugdiebe an der Seenplatte aktiv

Neubrandenburg (ots) -



Im Laufe der Nacht vom 17.10.2023 auf den 18.10.2023 kam es im Umkreis von Neubrandenburg zu je einem Versuch und einer Vollendung eines Fahrzeugdiebstahls.



In der Neuendorfer Magnolienstraße (Gemeinde Wulkenzin) wurde ein grauer Audi A4 Avant entwendet, welcher auf dem Carport vor dem Wohngebäude abgestellt war. Der entstandene Schaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt.



Glücklicherweise nicht erfolgreich waren derzeit unbekannte Täter in der Friedländer Straße in Sponholz. Dort wurde eine Mercedes C-Klasse gewaltsam geöffnet und anschließend durchsucht, aufgrund der Tatumstände wird jedoch davon ausgegangen, dass die Intention der Täter auch hier die Totalentwendung des PKW war. Zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz.



Ein Tatzusammenhang ist aus polizeilicher Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen und entsprechend Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.



