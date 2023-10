POL-HST: Veranstaltung zum - Tag des Einbruchschutzes - am 29.10.2023

Details anzeigen Bildquelle Polizei Stralsund Bildquelle Polizei Stralsund

Unter dem Motto "Eine Stunde für mehr Sicherheit" wird jährlich am letzten Sonntag im Oktober, dem Tag der Zeitumstellung auf die Winterzeit, der bundesweite Tag des Einbruchschutzes begangen. An diesem Aktionstag werden die Bürgerinnen und Bürger über Einbruchschutz, Sicherheitsempfehlungen und Beratungsmöglichkeiten der Polizei informiert.



Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet am Sonntag, dem 29.10.2023, in der Zeit von 09:30 bis 15:00 Uhr in der Polizeiinspektion Stralsund, Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Frankendamm 21 statt.



Termine können gern telefonisch unter 03831/245-255 oder per E-Mail kripoberatung.stralsund@polizei.mv-regierung.de vereinbart werden.

Weitere hilfreiche Informationen zum wirkungsvollen Eigentumsschutz, privat wie gewerblich, sind hier zu finden: www.k-einbruch.de oder https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/einbruchsdiebstahl/.



Abgerundet wird die Veranstaltung durch die Möglichkeit der Fahrradcodierung vor Ort. Alles, was für die Fahrradcodierung benötigt wird, ist ein gültiger Personalausweis sowie das Fahrrad. Minderjährige sollten in Begleitung ihrer Eltern erscheinen oder sich eine entsprechende Vollmacht ausstellen lassen. Sollte es sich bei dem zu codierenden Fahrrad um ein E-Bike handeln, wird darum gebeten, den Akku bereits im Vorfeld auszubauen. Wenn dies nicht möglich ist, bringen Sie bitte den Schlüssel zum Ausbau des Akkus mit. Fahrräder mit Carbon-Rahmen stellen eine Besonderheit dar, da sie aus technischen Gründen nicht codiert werden können. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.



