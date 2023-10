POL-HWI: Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Wismar (ots) -



Nachdem einer 71-jährigen Frau am Samstag beim Einkaufen die Geldbörse entwendet worden ist, hat die Kriminalpolizei Wismar die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 13:00 Uhr des zurückliegenden Samstags bemerkte die 71-jährige Wismarerin im Kassenbereich eines Discounters in der Bürgermeister-Haupt-Straße das Fehlen ihrer Geldbörse. Zudem musste sie feststellen, dass der oder die unbekannten Täter bereits kurz nach dem Diebstahl unberechtigt Geld vom Konto abgehoben hatten. Der entstandene Schaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls und rät in diesem Zusammenhang: Geldbörsen oder Geld sollten immer möglichst in Innentaschen der Kleidung oder in Taschen verschlossen auf der Körpervorderseite getragen werden. Keinesfalls sollten Handtaschen im Einkaufswagen abgelegt werden. Weitere Hinweise gibt es unter www.polizei-beratung.de.



Soweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



