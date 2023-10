POL-HWI: Gestohlene Kleinkrafträder wieder aufgefunden

Dahlberg (ots) -



Bereits in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober wurden in Dahlberg unter anderem zwei Kleinkrafträder der Marke Simson aus einer Garage entwendet. Nur wenige Tage später konnten beide Kräder wieder aufgefunden und dem Eigentümer übergeben werden.



Mit Hilfe eines angebrachten Ortungsgerätes konnte am gestrigen Tag ein Signal empfangen werden, das den Geschädigten und die Polizei zu den gestohlenen Krädern, welche in einer Garage in Grevesmühlen untergestellt waren, führte. Der Eigentümer dieser Garage konnte ermittelt werden.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Diebstahls dauern an. Beide Kleinkrafträder konnten im Anschluss an ihre Eigentümer übergeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell