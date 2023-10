POL-HRO: Einbruch in Warnemünder Restaurant

Rostock (ots) -



Bislang unbekannte Täter sind in ein Warnemünder Restaurant eingebrochen. Als Mitarbeiter den Einbruch am heutigen Dienstag gegen 7 Uhr entdeckten, alarmierten sie sofort die Polizei.



Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen drangen die bislang unbekannten Täter in den frühen Morgenstunden gewaltsam in das Gebäude ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Elektroartikel. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.



Durch den hinzugezogenen Kriminaldauerdienst wurden diverse Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell