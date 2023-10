POL-NB: Notrufmissbrauch in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Einen eher ungewöhnlichen Einsatz erlebten Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg am frühen Abend des 16.10.2023. Über den Notruf meldete eine Frau gegen 17:00 Uhr unzulässigen Lärm aus einer Nachbarwohnung in der Max-Adrion-Straße.



Der Einsatzanlass, welcher in der Form regelmäßig zu polizeilichen Routineeinsätzen führt, nahm jedoch eine ungewohnte Wendung, als Rücksprache mit der vermeintlichen Hinweisgeberin gehalten wurde. Diese teilte erstaunt mit, dass sie den Notruf nicht gewählt und auch keinen unzulässigen Lärm vernommen habe. Solcher sei jedoch des Öfteren aus einer Nachbarwohnung zu vernehmen, weshalb die Beamten dort vorstellig wurden.



Die dort angetroffene Mieterin benahm sich auffällig und lachte mehrmals offenbar grundlos über das Erscheinen der Polizeibeamte. Hellhörig geworden, überprüften die Beamten kurzerhand die Telefonnummer der 32-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass ebenjene Frau den Notruf der Polizei wählte und im Namen ihrer Nachbarin eine nicht vorhandene Ruhestörung aus ihrer eigenen Wohnung meldete.



Einen nachvollziehbaren Beweggrund für ihr Handeln konnte die Beschuldigte nicht nennen, weshalb eine Anzeige wegen Notrufmissbrauchs gegen sie eröffnet wurde.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei-mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell