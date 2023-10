POL-LWL: Fahndung nach vermissten Rentner aus Marnitz war erfolgreich

Marnitz (ots) -



Die polizeiliche Fahndung nach einem vermissten 83-jährigen Mann aus Marnitz war in der Nacht zum Dienstag erfolgreich. Nach einer einstündigen Suche entdeckte die Polizei den ziellos umherirrenden Mann in der Ortslage von Marnitz. Der Mann wies eine leichte Verletzung am Ohr auf. Eigene Angaben zufolge habe sich der 83-Jährige die Verletzung bei einem Sturz zugezogen. Er wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



