POL-NB: Erneuter Wohnungseinbruchdiebstahl an der Seenplatte

Nachdem am Freitag den 13.10.2023 ein Einbruch in Waren gemeldet wurde, schlugen bisher unbekannte Täter im Zeitraum vom 14.10.2023 bis zum 16.10.2023 in Trollenhagen zu und verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus.



In der Straße "Am Kußberg" drangen sie während der Abwesenheit des Bewohners über ein Fenster in das Gebäude ein, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR entstand. Ob und in welchem Umfang es auch zur Entwendung von Geld oder Sachwerten kam, ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz.



Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Sowohl Eigentümer als auch Mieter, welche sich allgemein oder auch ganz individuell zum Thema Einbruchschutz beraten lassen wollen, können sich an die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg wenden, welche telefonisch unter 0395-55825134 zu erreichen ist.



