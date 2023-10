POL-GÜ: Polizeibeamte in Güstrow durch alkoholisierten Mann attackiert

Güstrow (ots) -



Beamte der Polizei Güstrow sind im Rahmen eines Einsatzes am Abend des 16.10.2023 durch einen erheblich alkoholisierten Mann mehrfach körperlich angegriffen und beleidigt worden.



Den Anlass des polizeilichen Einsatzes hatte der 25-jährige Angreifer zuvor selbst gegeben, als er gegen 17:30 Uhr nach zunächst verbalen Streitigkeiten einen 48-jährigen Rostocker durch mehrere Faustschläge attackierte und hierdurch leicht verletzte. Dieser Vorfall ereignete sich im Bereich einer Tankstelle in der Güstrower Friedrich-Pogge-Straße.



Nachdem sich der Tatverdächtige zunächst vom Tatort entfernt hatte, konnte er später durch die eingesetzten Polizeikräfte im Güstrower Stadtgebiet festgestellt und zum Vorfall befragt werden. Dessen Abneigung in Bezug zu der Anwesenheit der eingesetzten Polizeikräfte äußerte der in Neubrandenburg wohnhafte Tatverdächtige zunächst verbal in Form von Beleidigungen. Darüber hinaus bedrohte der Mann die Beamten. Im weiteren Verlauf wurde der Deutsche jedoch zunehmend aggressiver und sperrte sich körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Darüber hinaus griff er die Beamten mehrfach mittels Faustschlägen und Kopfstößen an, woraufhin er durch die Beamten fixiert werden musste. Ein Beamter wurde leicht verletzt.

Der Tatverdächtige wurde nach richterlicher Anordnung in Gewahrsam genommen. Ein bei dem Neubrandenburger durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille.



Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Angreifer, u.a. wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.



