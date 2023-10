POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 105 bei Ribnitz-Damgarten

Details anzeigen Bildquelle Polizei Stralsund Bildquelle Polizei Stralsund

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Montag, dem 16.10.2023 gegen 09:30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit einem Smart die Bundesstraße 105 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Rostock und wollte auf Höhe einer Tankstelle vor Ribnitz-Damgarten nach links abbiegen.



Hierbei übersah er augenscheinlich einen entgegenkommenden Skoda, so dass es in der weiteren Folge zum Zusammenstoß kam. Hierbei verletzten sich sowohl der Fahrer und auch die 20-jährige Mitfahrerin des Smart, als auch die 36-jährige Fahrerin des Skodas und die drei Insassen (w. 60 J., m. 47 J. und m. 37 J.) schwer. Sie wurden mittels Rettungsdienstes in die Krankenhäuser nach Ribnitz-Damgarten und Rostock gebracht.



Die Unfallstelle war für die Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zeitweise vollgesperrt - Behinderungen auf der Strecke gab es etwa zwei Stunden. Der Gesamtschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatbürgerschaft.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell