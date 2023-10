POL-HRO: Graffiti an Wohngebäude

Rostock (ots) -



Unbekannte Täter haben im Bereich der Augustenstraße in Rostock die

Außenfassade eines Wohnhauses beschmiert.

Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Rostock Reutershagen haben am

späten Montagabend ein großflächiges Graffiti an einer Hauswand

festgestellt. Es handelt sich dabei um einen Schriftzug mit

politischem Hintergrund, der im Zusammenhang mit dem aktuellen

Nahostkonflikt steht.

Der Kriminaldauerdienst Rostock sicherte Spuren an der Örtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Staatsschutz der

Kriminalpolizeiinspektion Rostock.



