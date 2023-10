POL-NB: LKW-Fahrer auf der BAB 11, Nähe Abzweig Penkun bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pasewalk (LK VG) (ots) -



Ein mit 40 Tonnen Raps beladener LKW kam am 16.10.2023, 05:20 Uhr von der Fahrbahn der BAB 11, Nähe Abzweig Penkun ab und kippte in den Straßengraben. Dabei wurde der 40 Jahre alte polnische Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Die Bergung des Mannes gestaltete sich äußerst schwierig, sodass es drei Stunden dauerte, bis die Kameraden der Feuerwehren ihn aus dem Wrack geborgen hatten. Der Verletzte erlitt Trümmerfrakturen an beiden Beinen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Unfallursache könnte eine Übermüdung des Fahrers sein, jedoch gibt es dazu weitere Ermittlungen. Am LKW, den Leitplanken, der Bankette und Leitpfosten entstand ein Gesamtschaden von 140.000 EUR. Die BAB 11 ist auf Höhe der Unfallstelle in Fahrtrichtung Kreuz Uckermark bis zum jetzigen Zeitpunkt (16:10 Uhr) gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Autobahnmeisterei eingeleitet. Die Bergung des LKW soll in den nächsten Stunden erfolgen.



