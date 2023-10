POL-SN: Zwei Männer nach Eskalation bei Fahrscheinkontrolle leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Zwei Verletzte forderte eine körperliche Auseinandersetzung am 13.10.:



Fahrscheinkontrolleure des Nahverkehrs sprachen gegen 12.20 Uhr einen 55-jährigen Deutschen in der Bahn an. Der Schweriner konnte jedoch keinen gültigen Fahrschein vorlegen, so dass er an der Haltestelle Neu-Zippendorf aus der Bahn gebeten wurde.



Hier eskalierte laut ersten Erkenntnissen die Situation und es kam zu einer körperlichen Ausandersetzung zwischen dem 55-Jährigen und einem 36-jährigen Fahrscheinkontrolleur, wobei beide Männer leichte Verletzungen erlitten.



Der 55-jährige wurde mit einer Nasenverletzung ins Klinikum gebracht; der 36-jährige Kontrolleur (deutsch) benötigte keine ärztliche Soforthilfe.



Strafanzeigen wegen des Verdachts wechselseitiger Körperverletzungen wurden aufgenommen; mit den weiteren Ermittlungen ist nun das Kriminalkommissariat Schwerin betraut.



