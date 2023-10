POL-HRO: Israelische Flagge in Schwerin vom Fahnenmast gerissen - Mutmaßlicher Tatverdächtiger identifiziert

Rostock (ots) -



Nachdem am vergangenen Mittwochnachmittag in Schwerin eine gehisste israelische Nationalflagge vom Fahnenmast gerissen wurde, konnte nun der mutmaßliche Tatverdächtige ermittelt werden.

Nach einem Zeugenhinweis konnte ein 17-Jähriger am Samstag in der Schweriner Innenstadt von Polizeibeamten als Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Ermittlungen gegen den aus dem Irak stammenden Jugendlichen dauern weiter an.



