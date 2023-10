POL-HRO: Unbekannte beschmieren Gebäude der Jüdischen Gemeinde

Rostock (ots) -



In Rostock haben bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Gebäudes der Jüdischen Gemeinde in der Augustenstraße beschmiert.

Polizeibeamte stellten die Schmierereien am heutigen Montagmorgen gegen 09:00 Uhr fest.

Da es sich um einen nicht eindeutig zuzuordnenden Schriftzug handelt, können derzeit keine Angaben zu einem möglichen antisemitischen Hintergrund gemacht werden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen übernommen.



