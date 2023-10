POL-NB: Einbruch in ein Familienhaus in Waren

Neubrandenburg (ots) -



Am Freitag den 13.10.2023 kam es im Warener Ahornweg zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus während der Tageszeit.



Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Täter kurz nach dem Verlassen des Hauses durch die Bewohner zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr zu und drangen über die Balkontür in das Innere ein. Dort wurden mehrere Schränke durchsucht und Geld sowie Wertgegenstände entwendet, sodass ein Gesamtschaden von ca. 2500EUR entstand.



Zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz.



Sollten Anwohner oder weitere Personen Beobachtungen gemacht haben, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, können Hinweise beim Polizeihauptrevier Waren unter 03991-1760, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de mitgeteilt werden.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

