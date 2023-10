POL-HRO: Betrunkener Autofahrer leistet nach Unfallflucht Widerstand

Rostock (ots) -



Unter Alkoholeinfluss fuhr eine 42-Jährige in den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags mit einem BMW gegen einen abparkten Pkw - anschließend leistete sie Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.



Die aus Berlin stammende Frau ist gegen 00:20 Uhr in der Bahnhofsstraße mit einem am Fahrbahnrand abgeparkten Audi kollidiert und anschließend zu Fuß vom Unfallort geflüchtet. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und informierten umgehend die Polizei.



Kurze Zeit später konnte die Deutsche durch die eingesetzten Beamten im Hausflur eines nahegelegenen Wohnhauses festgestellt werden. Der Grund für ihre vorherige Flucht war auch schnell klar - es konnte deutlicher Atemalkoholgeruch bei der flüchtenden Fahrzeugführerin wahrgenommen werden. Ein anschließender Atemalkoholtest wurde mehrfach verweigert.

Während der polizeilichen Maßnahmen reagierte die 42-Jährige aggressiv und sie beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Zudem leistete die Berlinerin Widerstand, sodass ihr Handfesseln angelegt werden mussten.



Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



