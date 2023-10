POL-GÜ: Diebstahl eines Motorrades Kawasaki - Polizei sucht Zeugen

Details anzeigen Foto: Privat Foto: Privat

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in Güstrow in dem Viertel Distelberg zu einem Diebstahl eines Motorrades gekommen. Am Vorabend wurde das Motorrad, eine schwarze Kawasaki Z900 noch durch die Eigentümerin gesehen. Am späten Vormittag wurde dann das Fehlen des Motorrades festgestellt. Die entwendete Maschine war mit einem Lenkradschloss gesichert und in einer Parknische in der Platanenstraße abgestellt. Der Wert wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Besonders auffällig an dem sog. Naked Bike sind die verkürzte Kennzeichenhalterung, die LED-Laufblinker und eine Bag-Halterung auf dem Tank.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell