POL-NB: Verkehrskontrolle führt zum Fund von Rauschmitteln

Am Abend des 14.10.2023 führten Beamte des Polizeireviers Friedland eine Verkehrskontrolle bei dem Führer eines E-Scooters in der Friedländer Carl-Leuschner-Straße durch. Hierbei wurde bekannt, dass der 18-jährige Deutsche unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.



Im Rahmen der weiteren Kontrolle wurden sowohl Cannabis als auch eine Feinwaage bei der Person aufgefunden, welche den Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln erhärteten. Aufgrund dessen erfolgte eine Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten, wobei weitere diverse Betäubungsmittel sowie szenetypisches Verpackungsmaterial festgestellt und beschlagnahmt wurden.



Der Jungerwachsene konnte nach der Durchführung einer ärztlichen Blutprobenentnahme wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Er wird sich wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und dem Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten müssen.



