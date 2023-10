POL-HRO: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW

Rostock (ots) -



Am Sonntag, den 15.10.2023 gegen 00:52 Uhr informierte ein Hinweisgeber den Notruf der Polizei darüber, dass er im Kreuzungsbereich Gehlsheimer Str. / Rostocker Str. in Rostock-Gehlsdorf auf eine Unfallstelle zugekommen ist, bei der ein PKW auf dem Dach liegt. Weder im Fahrzeug, noch im direkten Umfeld der Unfallstelle konnten durch den Hinweisgeber unfallbeteiligte Personen festgestellt werden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der in Rede stehende PKW in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen einen parallel zur Straße liegen Baumstamm. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und die Airbags wurden ausgelöst. Bei einer Prüfung des Innenraums konnten Blutstropfen festgestellt werden, die auf mindestens einen verletzten Unfallbeteiligten schließen ließen. Durch die eingesetzten Beamten wurde die Wohnanschrift des Fahrzeughalters überprüft. In der Wohnung war ein Lichtschein erkennbar, jedoch erfolgte keine Reaktion auf Klopfen und Klingeln. Daher entschlossen sich die PVB, in Absprache mit dem zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt, die Wohnung durch die anwesende Kameraden der Rostocker Berufsfeuerwehr öffnen zu lassen. Nachdem die Tür beschädigungsfrei geöffnet wurde, konnte lediglich festgestellt werden, dass sich niemand in der Wohnung befindet. In der Folge kam es zum Einsatz eines Fährtenhundes der Polizei, sowie einer Drohne der Feuerwehr mit Nachtsicht- und Wärmebildfähigkeiten, um auszuschließen, dass sich verletzte Personen auf den angrenzenden Feldern befanden. Nach sorgfältiger Prüfung in einem Radius von knapp einem Kilometer um die Unfallstelle konnte jedoch niemand festgestellt werden. Auch die Prüfung der umliegenden Krankenhäuser verlief negativ. Gegen Mittag des selben Tages erschien der Fahrzeughalter im PR Rostock-Dierkow und gab an, in der Nacht einen Autounfall gehabt zu haben. Der PKW wurde sichergestellt und weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen eingeleitet.



