POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Grimmen (ots) -



Am 15.10.2023 gegen 15:50 Uhr ereignete sich auf der BAB 20, zwischen

den Anschlussstellen Grimmen Ost und B 96 Stralsund, in Richtung

Kreuz Uckermark, im Landkreis Vorpommern-Rügen, ein Verkehrsunfall

mit einer verletzten Person.

Zum Unfallhergang ist gegenwärtig folgendes bekannt:

Der 60-jährige ungarische Fahrer eines PKW Opel Astra befuhr die BAB

20 in Richtung Kreuz Uckermark. Auf Höhe der Unfallstelle fuhr er mit

seinem PKW in die Mittelschutzplanke, der PKW drehte sich und kam auf

der linken Fahrspur zum Stehen. Beim Eintreffen der Polizei stand der

Fahrzeugführer neben seinem PKW.

Die zur Unfallaufnahme eingesetzten Polizeibeamten und auch die

Rettungskräfte stellte Alkoholgeruch in der Atemluft des Verunfallten

fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Eine

Blutprobenentnahme wurde vor Ort angewiesen und durch den Notarzt

durchgeführt. Im Anschluss wurde der 60-Jährige zur weiteren

medizinischen Versorgung ins Greifswalder Klinikum gebracht. Durch

den Aufprall auf die Mittelschutzplanke wurden sechs Felder der

Schutzplanke beschädigt. Auch ein Verkehrszeichen zur

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120km/h wurde in Mitleidenschaft

gezogen.

Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 7000,-Euro. Der Schaden, der

an Schutzplanke und am Verkehrszeichen entstand wird auf ca.

3000,-Euro geschätzt. Der PKW wurde durch einen Abschleppdienst

geborgen, die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei gereinigt und mit

Warnbarken die Unfallstelle gesichert.

Die Autobahn war zur Unfallaufnahme und Bergung sowie Reinigung für

ca. 1,5 Stunden in Fahrtrichtung Stettin voll gesperrt.

Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde erstattet.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell