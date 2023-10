LWSPA M-V: Vermisster Angler im Vierendehlgrund aufgefunden

Waldeck/ Stralsund (ots) -



Der seit dem 11.10.2023 vermisste 58-jährige Angler wurde am heutigen Tage tot aufgefunden. Nachdem der Wasserstand im Bereich Barhöft in der vergangenen Nacht um 50 cm gefallen war, wurde eine leblose Person im Flachwasserbereich östlich von Barhöft festgestellt. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren Prohn, Klausdorf und Groß Mohrdorf und der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund konnte die leblose Person geborgen werden. Bei der Person handelt es sich nach ersten Ermittlungen um den vermissten Angler. Dieser war am vergangenen Mittwochabend von einer Angeltour nicht zurückgekehrt. Bei der daraufhin durchgeführten Suche wurde das Kajütboot des Anglers im Schwedenstrom treibend aufgefunden, der Angler selbst galt seitdem als vermisst.



