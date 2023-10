POL-NB: Diebstahl aus Motorboot

Anklam (LK VG) (ots) -



Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum vom 12.10.2023 bis 15.10.2023 Navigationselektronik und Bootsausrüstung entwendet.

Das Boot war auf einem Trailer im Hafengelände von Jarmen abgestellt und mit einer Persenning abgedeckt. Diese wurde zerschnitten und sämtliche Ausrüstung wie Fender, Sitzbezüge und Rettungswesten entwendet. Weiterhin durchtrennten der/ die Täter Elektrokabel und demontierten das Navigationgerät, Radio und den Tiefenmesser. Die 38jährige Geschädigte bezifferte den Gesamtschaden auf mindestens 5000 Euro.

Der montierte Außenbordmotor wurde nicht angegriffen, verfügte aber auch über eine zusätzliche Sicherung. Das Hafengelände in Jarmen ist nicht umfriedet und kann durch jedermann betreten werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter 03971 2512224 oder über die Internetwache www.polizeimv.net.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



