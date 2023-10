POL-NB: Brand in einem Einfamilienhaus in Breege (LK Vorpommern- Rügen)

PR Sassnitz (ots) -



Am 15.10.2023, gegen 00:40 Uhr, kam es zu einem Brand in einem

Einfamilienhaus in Breege. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es aus

bislang ungeklärter Ursache in der Küche zu einer Brandentwicklung.

Der 47-jährige deutsche Eigentümer war bereits zu Bett gegangen und

erwachte durch den starken Brandgeruch. Er verließ das Haus und

verständigte den Notruf. Der 47-Jährige wurde mit Verdacht auf

Rauchgasvergiftung ins Sana Krankenhaus Bergen verbracht, welches er

nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der ebenfalls im

Haus befindliche Hund wurde unverletzt durch die Feuerwehr gerettet

und an Verwandte des Hauseigentümers übergeben. Das Haus ist durch

den Brand und die Löscharbeiten vorerst unbewohnbar. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 250.000 EUR geschätzt. Zur Brandbekämpfung

waren 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Breege,

Altenkirchen, Dranske, Putgarten, Glowe und Sagard eingesetzt. Der

Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen. Weiterhin wird am heutigen Tage ein

Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.



