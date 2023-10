POL-HRO: PKW-Brand in Rostock Lütten Klein

Rostock (ots) -



Am 15.10.2023 wurde gegen 02:30 Uhr über den Notruf ein Brand in Rostock gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Stockholmer Str. in Lütten Klein ein PKW Hyundai in Brand. Das Feuer griff weiterhin auf einen daneben geparkten VW über. Beide PKW brannten in der Folge aus. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr ist eine Selbstentzündung ausgeschlossen. Der Schaden wird auf 15.000 EUR geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt jede Polizeidienststelle entgegen oder können über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de mitgeteilt werden.



Carsten Kroll

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



