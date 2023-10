POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Grimmen (LK VR) (ots) -



Am 14.10.2022 gegen 11:30 Uhr ereignete sich in Grimmen, Friedrichstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.



Die 74-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Nissan befuhr die Friedrichstraße aus Richtung Kaschower Damm kommend in Richtung Tribseeser Straße. Auf Höhe des Fußgängerüberweges überquerte eine 84-jährige deutsche Fußgängerin mit Rollator die Fahrbahn vom Rossmann kommend in Richtung REWE. Die 74-jährige Fahrerin des PKW übersah die Fußgängerin aus bislang unbekannten Gründen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fußgängerin, welche hierdurch schwer verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht wurde.



Durch die Kollision wurde der PKW beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.



Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



