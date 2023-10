POL-NB: Brand in Barth

Barth (LK VR) (ots) -



Am 14.10.2023 kam es gegen 04.00 Uhr zu einem Brand in der Chausseestraße in Barth. Auf dem Gelände befinden sich eine Autowerkstatt sowie eine Wäscherei. Nach ersten Erkenntnissen brannten auf dem Hof zwei Mülltonnen für Papier. Diese brannten völlig nieder. Auch das angrenzende Gebäude sowie ein sich dort befindlicher Stromkasten wurden durch das Feuer beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Zur Brandbekämpfung wurde die Freiwillige Feuerwehr Barth eingesetzt.

Die Kriminalpolizei sicherte am Brandort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Anzeige wegen Brandstiftung wurde aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 038231/6720 im Polizeirevier Barth, über die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



