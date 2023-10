POL-HRO: Wohnung nach Küchenbrand nicht mehr bewohnbar

Rostock (ots) -



Am 13.10.2023 gegen 15:10 Uhr brach in der Martin-Luther-King-Allee

in Rostock Toitenwinkel in einer Mietwohnung ein Feuer in der Küche

aus. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Durch den

Brand und die Löschmaßnahmen ist diese nicht mehr bewohnbar.

Dem 35-jährigen deutschen Mieter wird durch den Vermieter eine

vorübergehende Unterkunft zugeteilt. Nach erster Inaugenscheinnahme

entstand das Feuer vermutlich durch einen technischen Defekt am

Kühlschrank. Der Sachschaden beträgt 30.000 Euro.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell